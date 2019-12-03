Американский боец UFC Джастин Гэтжи готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона, если их бой снова сорвется.

«Я жду своего шанса на бой за титул. Мне должны дать бой с победителем апрельского поединка. Но если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, чтобы получить право на чемпионский бой – нет проблем. Но не думаю, что такой человек сейчас есть.

Планирую всерьез подготовиться к апрелю. Вдруг что-то снова произойдет – тогда я буду готов выйти в октагон. Но, конечно, сложно готовиться к бою и работать на тренировочном сборе, когда у тебя на самом деле нет соперника. Я не хочу ждать, я хочу драться за титул», – цитирует 31-летнего Гэтжи BJPenn.

Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Ранее поединок срывался четыре раза по разным причинам.

Фергюсон: «Ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок»

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