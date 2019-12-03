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Гэтжи готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона, если поединок опять сорвется
Лучше бы этого не случилось.
Американский боец UFC Джастин Гэтжи готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона, если их бой снова сорвется.
«Я жду своего шанса на бой за титул. Мне должны дать бой с победителем апрельского поединка. Но если есть еще кто-то, с кем нужно подраться, чтобы получить право на чемпионский бой – нет проблем. Но не думаю, что такой человек сейчас есть.
Планирую всерьез подготовиться к апрелю. Вдруг что-то снова произойдет – тогда я буду готов выйти в октагон. Но, конечно, сложно готовиться к бою и работать на тренировочном сборе, когда у тебя на самом деле нет соперника. Я не хочу ждать, я хочу драться за титул», – цитирует 31-летнего Гэтжи BJPenn.
- Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля в Бруклине (США).
- Ранее поединок срывался четыре раза по разным причинам.
Фергюсон: «Ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок»