Олимпийский чемпион, боксер Рахим Чахкиев сообщил, что боец MMA Александр Емельяненко ответил на его вызов предложением встретиться в октагоне.

36-летний боксер выложил в инстаграм видеообращение к Александру, в котором вызвал его на бой по правилам бокса. «Саша, я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое его величество Бокс!» – подписал видеоролик Чахкиев.

В комментариях он добавил: «Саша устроил бой по правилам бокса с человеком, который далек не только от бокса, но и от единоборств в частности. Устроили настоящий цирк в ринге, боксом назвать это, язык не поворачивается. Это разве не трусость? Храбростью тут и не пахнет. А теперь, когда человек, который имеет звание в боксе, отвечает на его вызов, он меняет условия и резко переобувается, вызывая меня в клетку».

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году – у него 26 побед и три поражения. Рахим – олимпийский чемпион 2008 года.

В Федерации бокса России отметили, что готовы организовать поединок по правилам бокса.

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