Тони Фергюсон расчехлил трешток перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я заставлю его мочиться кровью. У этого парня есть проблема, и ее имя – Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты, детка.

Он просто еще один противник. Я уже победил этого чувака. Я появился на UFC 209 и понял это его по лицу. Я вызвал его, и это сработало. Я в голове у этого чувака, он смотрит в мою сторону. Он будет так усердно тренироваться и нервничать, что допустит ошибку. Я собираюсь этим воспользоваться. Я подловлю его в партере», – приводит слова Тони MMA Mania.

Бой Тони и Хабиба состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Ранее поединок срывался четыре раза по разным причинам.

Фергюсон: «Ты должен мне ответить, Хабиб. Прямо здесь, лицом к лицу, ублюдок»

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