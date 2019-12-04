Убийца приемной дочери бойца UFC Уолта Харриса может быть приговорен к смертной казни.

По информации AP News, такого наказания для Ибрагима Язида требует прокуратура штата Алабама. 30-летний мужчина похитил 19-летнюю Аню Бланшард и застрелил из огнестрельного оружия. Дело переквалифицировали с похищения на убийство, когда нашли тело девушки.

Обвиняемыми проходят еще двое: Антуан Фишер подозревается в помощи Язиду при похищении и избавлении от улик, Дэвид Ли Джонсон якобы препятствовал расследованию.

19-летняя девушка пропала ночью с 23 на 24 октября, 26 ноября полиция нашла ее тело.

Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом на турнире ESPN 7.

В убийстве дочери бойца UFC виноват рецидивист. Из-за него в США могут принять новый закон

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