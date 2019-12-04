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Прокуратура потребовала для убийцы дочери бойца UFC смертной казни

Прокуратура потребовала для убийцы дочери бойца UFC смертной казни
Eurosport

23 мин. назад

Еще двое проходят как сообщники.

Убийца приемной дочери бойца UFC Уолта Харриса может быть приговорен к смертной казни.

По информации AP News, такого наказания для Ибрагима Язида требует прокуратура штата Алабама. 30-летний мужчина похитил 19-летнюю Аню Бланшард и застрелил из огнестрельного оружия. Дело переквалифицировали с похищения на убийство, когда нашли тело девушки.

Обвиняемыми проходят еще двое: Антуан Фишер подозревается в помощи Язиду при похищении и избавлении от улик, Дэвид Ли Джонсон якобы препятствовал расследованию.

  • 19-летняя девушка пропала ночью с 23 на 24 октября, 26 ноября полиция нашла ее тело.
  • Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом на турнире ESPN 7.

В убийстве дочери бойца UFC виноват рецидивист. Из-за него в США могут принять новый закон

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