Боец ММА выходил на бои в еврейской кипе и продавал наркотики. В его убийстве виновна 16-летняя

По данным FBI за 2017 год, во Флориде – четвертом по зарегистрированным ограблениям американском штате – жертвой нападений становится каждый 1128-й житель. От вооруженных атак с использованием огнестрельного оружия страдает каждый 2715-й. В интернет ежедневно грузятся ролики, как несчастных застают врасплох на улице, в магазинах и других общественных местах, чуть ли не реже всего – дома. Погибают жертвы в исключительных случаях.

«Он всегда улыбался, у него никогда не было плохого дня», – таким остался в памяти близких 25-летний Аарон Райман. Жители небольшого городишки Бока-Ратон, куда в детстве переехал мужчина, уважали и ценили его. В свободное время Аарон общался с богом: обучал детей в местной еврейской школе и посещал общину. В шаббат готовил для семьи – это было его второе любимое занятие. Первое – бои без правил.

Райман провел не так много профессиональных поединков: за три года, начиная с 2014-го, он уступил в двух из четырех. Тем не менее, Аарон плотно засел в памяти прожженных фанатов ММА – на каждый бой американец гордо выходил в ермолке, которая в мире единоборств так же плотно ассоциировалась с ним, как папаха с Хабибом. Неудивительно, что прозвище Раймана – Боец маца (маца – еврейская лепешка, обязательно подается в праздник Песах) – тоже было связано с происхождением и религией.

При всей любви к дракам, жизни и богу, как и у любого другого человека, у Аарона была темная сторона. В школьные годы он подсел на марихуану и употреблял ее до тех пор, пока на помощь не пришла семья. Позднее Райман уверял, что поборол зависимость, но это было не так. Даже по ходу карьеры боец активно расслаблялся с помощью каннабиса, а в какой-то момент переквалифицировался в дилера и переоборудовал дом в торговую точку.

Тогда же в жизни бойца начались крупные проблемы. В июне 2017-го неизвестные проникли в жилище Аарона и похитили три фунта марихуаны (1,35 кг) с тремя тысячами долларов. Через несколько дней он избежал проблем на улице, откупившись от нападавших все той же травой. А 3 июля его не стало. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили истекшее кровью тело Раймана в спальне его дома.

Для поимки предполагаемых преступников потребовалось чуть больше суток. В наручниках оказались трое тинейджеров: 18-летние Джейс Свинтон и Роберт Ортис, а также 16-летняя Саммер Черчь. Детективам не потребовалось много времени, чтобы восстановить ход событий в день убийства. Они выяснили: за несколько минут до стрельбы ученица 11-го класса средней школы Черчь позвонила Райману, после чего в его дом ворвались трое в масках, забрали наличность и траву. Одному из них Аарон преградил дорогу, но в драке получил несовместимые с жизнью ранения.

Следователи объявили Саммер организатором нападения, парней – соучастниками. Всем вменялось убийство первой степени, по которому во Флориде им грозило пожизненное или смертная казнь – если бы не признание Черчь. По словам девушки, она и Свинтон (ее парень) познакомилась с Ортисом, а через некоторое время тот с еще двумя мужчинами, угрожая расправой, заставил их пойти на преступление. Саммер, знакомую с Райманом, вынудили позвонить бойцу и убедиться, что его нет дома. Девушка набрала номер и выяснила, что Аарон находится в помещении – тогда она соврала и сообщила остальным, что дом пустует. Таким образом она рассчитывала на освобождение и не думала, что произойдет вооруженное ограбление.

«Она была напугана до смерти, – как могла спасала дочь Джудит Черчь. – Они угрожали ей и Джейсу. Они знают, где мы живем». Саммер продолжала давать показания, и некоторые эпизоды ее рассказов действительно заставляли задуматься. Например, из всей троицы проблемы с законом имел только Ортис – однажды он угрожал пистолетом 16-летнему подростку, а также избил другого. Детективы отказались верить словам Черчь, но максимально помогли смягчить наказание в суде – за показания против Ортиса Саммер и ее парень Джейс получили по 10 лет тюрьмы с испытательным 10-летним сроком.

История завершилась бы окончанием расследования и гниением тинейджеров за решеткой, если бы не новые подробности. В начале декабря 2017 года полицейские задержали 25-летнего Кэмерона Бёрджесс-Кларка и 27-летнего Остина Бейкера – мужчин, которые, предположительно, склонили Саммер, Свинтона и Ортиса к преступлению. Детективы выясняют их причастность к произошедшему почти полтора года назад убийству. Возможно, настоящие преступники получат заслуженное наказание, хотя, конечно, это не вернет Аарона Раймана, который теперь близок к богу как никогда раньше.

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