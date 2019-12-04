В интернет попало видео нокаута Александра Емельяненко от бойца клуба «Ахмат» Арби Мадаева. Ролик датирован 2017 годом.

«Он любит постоянно говорить о том, что он непобедим, но вот пожалуйста – парень на спаррингах вышел, который на три категории ниже, и нокаутировал его», – рассказал чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров, который в прошлом году предлагал Емельяненко провести бой.

«За него говорит его фамилия: Емельяненко. Если бы у него была фамилия Иванов, это был бы среднестатистический боец. Всем топовым бойцам в своей карьере он проиграл, только у Харитонова выиграл. И то, я считаю, Харитонов классом выше. А сейчас после боя с Кокляевым ему осталось только побить Якубовича и забрать пояс «Поля чудес», – цитирует Гончарова Sportbox.

Мадаев выступает в весовой категории до 77 кг, Емельяненко – супертяжеловес.

В последнем бою Александр нокаутировал в первом раунде стронгмена Михаила Кокляева.

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