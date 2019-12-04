Украинский боец UFC Никита Крылов проанализировал предстоящий бой чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

– Вы видите, как Тони может победить?

– Да, вижу. Ничего не имею против Хабиба, всегда болею за него, но Фергюсон – один из моих фаворитов в плане стилистики, общей позиции, в каком-то смысле поведения. Очень интересен мне этот человек как персона в целом. Поэтому я вижу некие варианты. В то же время я вижу, как Хабиб может победить. Мне реально просто интересен этот бой. Это как первый бой Джонса с Кормье, когда ты думаешь о нем каждый день, и не знаешь, кто победит. Сначала думаешь, один, потом – другой.

– В чем шанс Тони в этом бою?

– В его нестандартности. В том, что он может продолжать бой почти с любым ущербом. В том, что он не боится идти вперед, но и не боится оказаться снизу. Во многих положениях, в которых Хабиб доминировал над предыдущими оппонентами, Тони ему доставит неприятности. Но это все предположения. Возможно, они выйдут, и все закончится как и 28 раз до этого. У Хабиба много физики, это один из главных его козырей. Борьба это хорошо, но есть и другие борцы, а вот насколько долго Хабиб может прилагать усилия и удерживать своего оппонента – в легком весе ему нет равных в этом. А если представить его в полусреднем весе, то там уже есть такие же ребята.

– Например, Сен-Пьер?

– Он – легенда, но есть и из действующих бойцов ребята: есть Вудли, который неплохо борется, очень взрывной, при этом дает закидухи, от которых слоны присаживаются. Есть Усман, который так же никогда не устает и захват не отпускает, болтает того же Вудли из стороны в сторону. Поэтому в полусреднем будет совсем другая история. А в легком весе Хабиб – легенда.

– Он и вне зависимости от веса котируется сейчас очень хорошо. Второе место в рейтинге P4P...

– Это справедливо. Потому что надо понимать, сколько Джонс на пике уже, сколько он выступает, сколько он защищает. Плюс весовая категория. Я считаю, что при прочих равных, если речь идет об опасных бойцах, то опаснее тот, кто тяжелее.

– А если Хабиб победит Фергюсона, то можно ставить на первое место?

– Думаю, да. Фергюсон – 12 побед кряду, там же какой-то подсчет очков есть. Думаю, если Хабиб его победит, то наберет больше баллов, да.

– А верите, что реванш Конора с Хабибом может состояться?

– Возможно, под занавес карьеры Хабиба денежный бой может быть такой. Хотя к тому времени у него и так с деньгами все будет хорошо. С точки зрения спортивной составляющей смысла я не вижу, – саказал 27-летний украинец «Спорт-Экспрессу».

Статистика Крылова в MMA – 25 побед и семь поражений.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Хабиб – о бое с Фергюсоном: «Во мне разгорелся огонь. Нужно бороться, бить, душить, ломать»

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