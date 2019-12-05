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Емельяненко – про бой с Чахкиевым: «Я его переведу и сломаю руку»

Емельяненко – про бой с Чахкиевым: «Я его переведу и сломаю руку»
Eurosport

49 мин. назад

Александр уверен, что победит олимпийского чемпиона в октагоне.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал возможный поединок с боксером Рахимом Чахкиевым по правилам ММА.

«Думаю, Чахкиев не согласится драться по правилам ММА. Я его переведу и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», – заявил Емельяненко в интервью ютьюб-каналу «Сила одного».

  • Ранее Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса и заявил, что готов драться с любым желающим.
  • Получив вызов от Чахкиева, Александр сказал, что согласится на этот поединок, если он пройдет по правилам MMA.

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