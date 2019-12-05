Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал возможный поединок с боксером Рахимом Чахкиевым по правилам ММА.

«Думаю, Чахкиев не согласится драться по правилам ММА. Я его переведу и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», – заявил Емельяненко в интервью ютьюб-каналу «Сила одного».

Ранее Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса и заявил, что готов драться с любым желающим.

Получив вызов от Чахкиева, Александр сказал, что согласится на этот поединок, если он пройдет по правилам MMA.

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