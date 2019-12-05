Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел баскетбольную тренировку, после чего обратился к одному легендарному американскому игроку.

«Просто обожаю эту игру. Майкл Джордан, где ты?» – написал 31-летний Хабиб под видео с тренировки в зале.

Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля, он подерется с американцем Тони Фергюсоном.

56-летний Майкл Джордан – двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА. Его Воздушество считается величайшим баскетболистом в истории.

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