Шеф-повар из Турции Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, готов выйти на бой против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова или экс-чемпиона промоушна в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Макгрегор, Хабиб, кто угодно. Я готов. Я очень уважаю их. Если однажды они вызовут меня, то я готов драться», – заявил Гекче.

Повар известен необычным способом нарезать и солить мясо.

Макгрегор проведет следующий бой в январе против Дональда Серроне, Нурмагомедов в апреле подерется с Тони Фергюсоном.

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