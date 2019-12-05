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Известный турецкий шеф-повар хочет драться с Хабибом и Конором

Известный турецкий шеф-повар хочет драться с Хабибом и Конором
Eurosport

47 мин. назад

Иногда кажется, что драться с Хабибом готовы все.

Шеф-повар из Турции Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, готов выйти на бой против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова или экс-чемпиона промоушна в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Макгрегор, Хабиб, кто угодно. Я готов. Я очень уважаю их. Если однажды они вызовут меня, то я готов драться», – заявил Гекче.

  • Повар известен необычным способом нарезать и солить мясо.
  • Макгрегор проведет следующий бой в январе против Дональда Серроне, Нурмагомедов в апреле подерется с Тони Фергюсоном.

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