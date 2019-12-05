Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме пост с философским содержанием.

«Честь, потерянная однажды, никогда не вернется. Не могу вам точно сказать, чьи это слова, но эти слова для меня имеют огромное значение», – написал Хабиб.

Весной дагестанский боец в споре с Конором Макгрегором намекнул, что ирландец потерял честь в день их поединка.

В октябре 2018-го Нурмагомедов удушающим приемом победил Макгрегора, после чего Конор еще не возвращался в октагон.

В сентябре 2019-го Хабиб успешно защитил пояс в бою с Дастином Порье. 18 апреля 2020 года он сойдется с Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.

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