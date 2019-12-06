Перед сном ты открываешь инстаграм, смотришь на красоток и качков на прекрасных виллах и думаешь: «Почему они прекрасны, живут ярко, зарабатывают кучу денег, а я дрищ из Тольятти?». Ответ прост: когда-то эти красавцы тоже были дрищами, толстяками и закомплексованными лузерами, но они встали с дивана и начали много стараться. 20 лет назад девочка Джина Карано терпела насмешки за лишний вес. Сейчас она легенда ММА и актриса трех самых дорогих кинофраншиз современности – «Форсажа», «Звездных войн» и вселенной Marvel. А Супермен из DC – Генри Кавилл – всего лишь ее бывший.

Джина родилась 16 апреля 1982 года в Техасе в семье профессионального футболиста из «Даллас Коубойс» Гленна Томаса Карано. От мамы ей достались шотландские гены, от папы – итальянские и немецкие. Отец, как настоящий квотербек, отлично сыграл в нападении и выбил хет-трик – трех дочерей, из которых Джина была средней. Правда, родители ее развелись, но Гленн всегда занимался дочерьми и принимал огромное участие в их воспитании – в частности, он притащил Джину в спорт.

Джина КараноEurosport

Немного пухлая рослая девочка с детства терпела издевки за габариты – в России таких, как она, обзывали кобылами. Агрессию и обиду Джина выплескивала на баскетбольной площадке – мощь Карано помогла сборной ее школы выиграть титул чемпионов штата, ей самой заработала спортивную стипендию в Университете Невады. Люди, которые в детстве терпят издевательства, более склонны к эмпатии и восприятию чужой боли, поэтому Джина поступила на факультет психологии. По той же причине девушка бросила учебу: ее старшая сестра Кейси страдала от серьезной депрессии, так что Джина переехала к ней, чтобы помочь в борьбе с опасной психологической болезнью.

Примерно в то же время – в 21 год – Джина увлеклась муай-тай. Ее тогдашний бойфренд Кевин Росс привел Карано в зал тайского бокса. Со временем парень остался в прошлом, а боевые искусства прославили пухленькую техасскую девушку на весь мир. Поначалу муай-тай был лишь хобби, но тренер – четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Мастер Тодди – ощутил в ее тяжелых и злых ударах потенциал. Тренер мотивировал Джину, будто он Пай Мэй из «Убить Билла»: самым бесстыдным образом Мастер Тодди говорил ученице, что она толстая, и ей надо бы схуднуть.

Через несколько лет Джина уже месила соперниц в «Бойцовском клубе» Сан-Франциско, а Мастер Тодди помогал организовывать первые бои. К этому моменту Карано превратилась из милой щекастой девочки в подтянутую мощную машину с внешностью девушек из глянца. Ее соперницы со сломанными ушами, кривыми носами и смещенными глазницами не верили, что эта киса способна на реальную драку. А потом их уносили с ринга, а Джина слепила зрителей голливудской улыбкой.

Буст популярности Джины придал реалити-боевик Ring Girls, который спродюссировал Мастер Тодди. Хитрый тренер выбрал в США пять лучших девушек-бойцов муай-тай и отправил их на родину тайского бокса, чтобы они бились с лучшими боксершами Таиланда. После такого кроссовера Джине потекли предложения и от промоутеров боев, и от кинопродюсеров. Так в июне 2006-го Карано попала в первый в истории официальный женский бой по правилам ММА. Джина вынесла Летисию Пестову за 38 секунд. В том же году девушка провела еще два боя и оба завершила нокаутами. В то же время Карано сверкала и на телике: в реалити-шоу Fight Girls техасская красотка выступила в роли ментора девушек-участниц. Шоу смотрели в основном из-за бешенной харизмы Джины – как только она покинула проект, рейтинги резко упали.

Джина КараноEurosport

В середине нулевых Карано заняла нишу единственной звезды женского ММА. Практически все главные прорывы женских боев связаны с ее именем. Первую официальную драку выиграла Джина. Дебютный женский бой популярного 13 лет назад промоушена Strikeforce тоже остался за ней. В начале 2007 года Showtime впервые показал поединок двух женщин по телевизору – угадай, чью победу нокаутом увидели миллионы американцев. Даже первая победа удушающим захватом в профессиональном женском ММА осталась за ней – в том же 2007-м Джине сдалась чемпионка реслинга Тоня Эвингер.

Джине сыпались предложения, и она выбирала только лучшие. Например, за 2008-й она поучаствовала сразу в двух культовых проектах. Первый – реалити-шоу о боях без правил «Американские гладиаторы», которое вел Халк Хоган. Второй – еще более культовая вещь: в игре Command & Conquer: Red Alert 3 Джина сыграла сексуальную советскую снайпершу Наташу Волкову. Косплеи на этого персонажа тревожат сердца нердов и гиков спустя 11 лет.

Джина Карано Red Alert 3Eurosport

Во время съемок шоу Sport Science ведущие вычислили силу панчей Джины. Так ее прямой удар кулаком весит 295 кг, удар коленом – 250 кг, а лоукик – 362 кг. Общая мощь ударов Карано составила 2,1 тонны.

Но быть одновременно актрисой и бойцом ММА оказалось нереально. В 2009-м Джина Карано участвовала в самом масштабном бое того времени. В рамках первого женского турнира Strikeforce 14 тысяч человек собралось посмотреть на ее драку против бразильской спортсменки Кристианы Сантос по прозвищу Киборг. Бразильянке хватило одного раунда, чтобы нокаутировать не только Джину, но и всю спортивную карьеру американки.

Зато в шоу-бизнесе все пошло куда резвее. С 2008-го по 2013-й Джина попала на обложки Maxim, Big Biz Magazine, ее имя оказалось самым популярным запросом в Yahoo и Google. А Чак Норрис лично вручил ей первую премию своего имени. «Я не могу вообразить кого-то более подходящего, чем Джина. Я горжусь, что она получила эту награду первой. Я очень уважаю ее способности в боевых искусствах. Берегись мир, у нас тут рождается настоящая звезда», – хвалил спортсменку мистер Норрис.

Теперь Джина сосредоточилась исключительно на карьере в кино. В 2009-м она дебютировала в боевике категории Б «Кровь и кость». А через три года Стивен Содерберг – автор франшизы про друзей Оушена – утвердил Джину на главную роль в боевике «Нокаут». Содерберг хотел снять фильм в стиле «Идентификации Борна» и на главную роль нужна была девушка, которая умеет драться по-настоящему, реальный боец. Обычно на позицию ведущего персонажа проходит несколько кастингов, но Стивен взял Карано, посмотрев все ее бои залпом.

На площадке непрофессиональную актрису окружили топовые актеры – Ченнинг Татум, Майкл Фассбендер, Антонио Бандерас, Юэн Макгрегор и даже Майкл Дуглас. Во время съемок у Джины и Татума была боевая сцена, и Ченнинг стеснялся ударить девушку по-настоящему. Это очень бесило Содерберга – он взял на главную роль профессионального бойца специально, чтобы драки выглядели максимально живыми. Карано нашла способ раскрепостить Татума. «Да она обзывала меня п***** [киской] все время, и тогда я был вынужден драться с ней за мою мужественность! Я ее ударил, а она мне ответила дважды та-ак сильно! Больше я ее бить не захотел», – вспоминал Татум.

В итоге «Нокаут» стал прорывным фильмом для Джины. Хотя фильм кое-как окупился в прокате, критики оценили его выского – 80% положительных отзывов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatos. Роль в «Нокауте» принесла Джине предложение об участии в «Форсаже» – ее персонаж Райли Хикс оказался одним из ключевых в шестой серии франшизы. После этого Карано участвовала в серии менее успешных проектов категории Б, но поработала на одной площадке с Робертом де Ниро, Дэйвом Батистой и Жан-Клодом ван Даммом. Зато в 2016-м Джина снова ворвалась в топы в роли Ангельской пыли в «Дедпуле». В 2019-м девушку можно увидеть в главном проекте нового стриммнгового сервиса Disney+ «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн».

За 10 лет, прошедшие с последнего боя, Карано задумалась о возвращении на ринг лишь раз. Генеральный директор UFC Лорецо Фертитта в 2014 году обратился к Джине с предложением о бое против Ронды Роузи. Две суперзвезды боев без правил с очень похожими карьерами могли устроить шоу века. За участие Джине предложили миллион долларов. Карано очень понравилась идея и размер чека, и она взяла полгода, чтобы собрать команду и привести себя в боевую форму. Только после этого актриса могла с уверенностью сказать – сможет она биться или нет. Девушка попросила Дэйну Уайта и Лоренцо Феритту, чтобы они ни в коем случае не сливали эту информацию журналистам до тех пор.

На следующий же день Дэйна обратился к медиа, чтобы обсудить возможный бой Карано и Роузи, чтобы собрать жирнейшие заголовки, клики и переходы. Но в первую очередь Уайт хотел форсировать решение Джины и провести бой раньше, чем через полгода, и собрать кассу. Но Карано не повелась на шантаж. После этого Дэйна отправил ей сообщение: «Эта сука издевается над нами!», а потом сделал вид, что посылал не ей. Классика! В ответ на хамство Джина отказалась от любых переговоров с президентом UFC.

Дэйна Уайт тут же раздухарился. «Джина Карано – самая тяжелая спортсменка, с которой я имел дело. Проблема в том, что она позволяет этим голливудским идиотам рулить собой. Это полная дичь. Каждый раз, когда вы имеете дело с кем-то из долбанного Голливуда, начинается полный бред. Прямо смешно. Вы будто оказываетесь в скетче Saturday Night Live», – возмущался собственному провалу президент UFC. Ирония заключается в том, что совладелец промоушена – самый властный агент Голливуда.

Заслуги Джины иногда ставят по сомнения. Якобы она ушла из спорта раньше, чем женские бои без правил стали такими же систематическими соревнованиями с поясами и защитой титулов. А еще Карано пеняют за то, что она прокладывала свой путь за счет сознательной демонстрации сексуальности. Видимо, эти люди не представляют, каково это – терпеть издевки за лишний вес, а затем надрать всем задницы и стать успешной актрисой. Пока она наслаждается своей красотой, живет ярко и зарабатывают кучу денег, завистники лежат на диванах и думают – почему они не на месте Джины Карано.

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