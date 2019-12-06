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Уайт: «Конор рассчитывает победить Серроне и выйти на Хабиба»
Ирландец идет к реваншу.
Президент промоушна UFC Дэйна Уайт рассказал о ближайших планах Конора Макгрегора.
Функционер подтвердил, что схватка между ирландцем и американским бойцом Дональдом Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246.
«Он рассчитывает побить Серроне и затем сразиться с Хабибом как можно быстрее», – приводит слова Уайта MMA Junkie.
- В последний раз Конор выходил в октагон в октябре 2018 года – тогда ирландец уступил как раз Хабибу.
- Нурмагомедов с тех пор защитил звание в поединке с Дастином Порье, следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон.
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