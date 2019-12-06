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Уайт: «Конор рассчитывает победить Серроне и выйти на Хабиба»

Уайт: «Конор рассчитывает победить Серроне и выйти на Хабиба»
Eurosport

1 час назад

Ирландец идет к реваншу.

Президент промоушна UFC Дэйна Уайт рассказал о ближайших планах Конора Макгрегора.

Функционер подтвердил, что схватка между ирландцем и американским бойцом Дональдом Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246.

«Он рассчитывает побить Серроне и затем сразиться с Хабибом как можно быстрее», – приводит слова Уайта MMA Junkie.

  • В последний раз Конор выходил в октагон в октябре 2018 года – тогда ирландец уступил как раз Хабибу.
  • Нурмагомедов с тех пор защитил звание в поединке с Дастином Порье, следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон.

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