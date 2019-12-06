Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Камару Усмана, считает, что Конору Макгрегору лучше не выходить в клетку против его клиента.

Ранее Конор подписал контракт на бой с Дональдом Серроне – поединок пройдет в полусреднем дивизионе. Чемпионом UFC в этом весе является как раз Усман – и Абдель-Азиз уверен, что Макгрегору не следует начинать путь в данной категории.

«Семье Макгрегора надо будет озаботиться страхованием его жизни, если он отважится на бой против Усмана. Да и такой поединок просто нельзя разрешать атлетическим комиссиям. Это опасно», – отметил Али.

Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января 2020 года. Этот поединок станет первым для Конора с октября 2018-го.

Усман завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 2 марта нынешнего года, победив Тайрона Вудли.

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