Other Agency

«Надо озаботиться страхованием его жизни». Абдель-Азиз уверен, что Конор зря пошел в полусредний вес

«Надо озаботиться страхованием его жизни». Абдель-Азиз уверен, что Конор зря пошел в полусредний вес
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Если Макгрегор подерется с Усманом, у ирландца не будет шансов.

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Камару Усмана, считает, что Конору Макгрегору лучше не выходить в клетку против его клиента.

Ранее Конор подписал контракт на бой с Дональдом Серроне – поединок пройдет в полусреднем дивизионе. Чемпионом UFC в этом весе является как раз Усман – и Абдель-Азиз уверен, что Макгрегору не следует начинать путь в данной категории.

«Семье Макгрегора надо будет озаботиться страхованием его жизни, если он отважится на бой против Усмана. Да и такой поединок просто нельзя разрешать атлетическим комиссиям. Это опасно», – отметил Али.

  • Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января 2020 года. Этот поединок станет первым для Конора с октября 2018-го.
  • Усман завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе 2 марта нынешнего года, победив Тайрона Вудли.

Известный турецкий шеф-повар хочет драться с Хабибом и Конором

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте