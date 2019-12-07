Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что Конору Макгрегору пора на пенсию.

«Он многого добился в этом виде спорта – он отлично заработал. Это хорошо для него. Но было ошибкой остаться в игре. Думаю, он должен уйти в отставку.

Он может драться с парнями вроде Нейта Диаса, Дональда Серроне и заработать деньжат, но он не часть элиты. Он не может конкурировать с Хабибом, Тони Фергюсоном, Камару Усманом и другими элитными бойцами. Он превратился в наемника – зарабатывает хорошие деньги, это нормально. Он понимает свое место.

Без обид, но я не думаю, что он побьет Ковбоя и получит Хабиба. Этого не произойдет, потому что он не дерется в легком весе. Он не бьется с главным претендентом на пояс. Он выбрал деньги. Слушай, он и UFC могут зарабатывать деньги. Они должны зарабатывать деньги. Это хорошо для обоих. Но нам он больше не интересен.

Если он действительно хотел реванш, с кем нужно было драться? Этот парень – Гэтжи. Гэтжи побил Серроне. Конор дерется с Дональдом в полусреднем весе. Это означает две вещи: он избегает Хабиба и определенно избегает Гэтжи.

Он понимает, что, если бы он боролся с Гэтжи, он проиграл бы с вероятностью в 99 процентов. У него не хватает яиц для этого, а его сердце не такое, как думают люди», – приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января 2020 года. Поединок станет первым для Конора с октября 2018-го.

Хабиб весной подерется с Фергюсоном.

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