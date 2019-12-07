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«Если все пойдет по плану, это случится в октябре». Уайт договорился о сотрудничестве с Мэйуэзером
О потенциальном сопернике нетрудно догадаться.
Глава UFC Дэйна Уайт сообщил об устной договоренности с Флойдом Мэйуэзером и даже рассказал, когда может случиться потенциальный поединок.
«Это правда. Мы встретились на игре «Клипперс», немного поболтали и заключили сделку буквально на площадке. Мы пожали друг другу руки, у нас есть договоренность. Если все пойдет так, как мы с Флойдом рассчитываем, то в марте все будет оформлено на бумаге.
Посмотрим, как пройдут следующие несколько месяцев. Думаю, мы устроим кое-что веселое. Если все пойдет по плану, это случится в октябре или ноябре», – рассказал Уайт CBS.
- Слухи о потенциальном поединке Хабиба и Мэйуэзера ходят уже давно.
- Сам Нурмагомедов говорил о том, что у него контракт с UFC, и что договариваться нужно с Уайтом.
Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег
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