Глава UFC Дэйна Уайт сообщил об устной договоренности с Флойдом Мэйуэзером и даже рассказал, когда может случиться потенциальный поединок.

«Это правда. Мы встретились на игре «Клипперс», немного поболтали и заключили сделку буквально на площадке. Мы пожали друг другу руки, у нас есть договоренность. Если все пойдет так, как мы с Флойдом рассчитываем, то в марте все будет оформлено на бумаге.

Посмотрим, как пройдут следующие несколько месяцев. Думаю, мы устроим кое-что веселое. Если все пойдет по плану, это случится в октябре или ноябре», – рассказал Уайт CBS.

Слухи о потенциальном поединке Хабиба и Мэйуэзера ходят уже давно.

Сам Нурмагомедов говорил о том, что у него контракт с UFC, и что договариваться нужно с Уайтом.

Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег

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