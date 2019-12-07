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Уайт намекнул, что Фьюри может перейти в MMA
Президент UFC определенно может помочь ему с этим.
Президент UFC Дэйна Уайт обсуждал с Тайсоном Фьюри возможный переход боксера в MMA.
«Это интересно. Мы говорили на днях. Он действительно заинтересован в том, чтобы драться, я уважаю это. Посмотрим, что получится.
Сперва увидим, что там с его боксерской карьерой. У него скоро матч-реванш с Уайлдером – очевидно, огромное событие для боксерского тяжелого веса. Еще есть Руис и Джошуа в эти выходные ... Посмотрим, как все пройдет, а потом решим, что делать дальше», – приводит слова главы промоушна MMA Junkie.
- Следующий профессиональный бой боксер должен провести в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера.
- Первый очный поединок Уайлдер и Фьюри провели в декабре 2018 года, он завершился вничью.
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