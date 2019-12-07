Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал слова Александра Емельяненко в свой адрес.

Перед поединком с Кокляевым у Емельяненко-младшего спросили о том, кто был бы фаворитом в их потенциальном поединке с Волковым. «Конечно, я бы у него выиграл. Волков ничего такого не представляет. Он просто выносливый, долговязый, нестандартный боец. Неординарный. Думаю, среди российских бойцов нет никого, кто мог бы меня победить», – приводит слова Емельяненко Fight Time.

Волков с иронией отреагировал на эти слова. «Его слова меня не удивили, потому что таким он был всегда. Хорошо хотя бы уже то, что он знает мою фамилию, потому что некоторое время назад он говорил, что не знает таких бойцов как я и Олейник. Сейчас он знает мою фамилию, так что для меня это уже большая честь. Он знает о моем существовании, и это уже хорошо», – рассказал боец в интервью ютьюб-каналу «События в мире бокса и ММА».

Последний бой Волков провел 9 ноября против Грега Харди, россиянин вышел в октагон после годичного перерыва и победил решением судей.

У Волкова 31 победа в 38 поединках.

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