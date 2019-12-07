Other Agency

Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут

Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут
Eurosport

24 мин. назад

Парню просто вырубили свет.

Житель Сибири Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, отключился после удара на соревнованиях по спортивным пощечинам.

Видео с нокаутом Пельменя опубликовал в инстасторис популярный блогер Эдвард Бил. Сперва Камоцкий нанес сопернику удар, и тот его даже не почувствовал. Зато после ответного панча Пельмень не удержался на ногах и рухнул на бочку.

  • В марте этого года Пельмень выиграл чемпионат по спортивным пощечинам в Красноярске.
  • Также Камоцкий спарринговался с Кириллом Терешиным (Руки-базуки) на шоу Амирана Сардарова.

В MMA состоялся бой века: Руки-базуки против Олега Монгола

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте