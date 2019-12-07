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Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут
Парню просто вырубили свет.
Житель Сибири Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, отключился после удара на соревнованиях по спортивным пощечинам.
Видео с нокаутом Пельменя опубликовал в инстасторис популярный блогер Эдвард Бил. Сперва Камоцкий нанес сопернику удар, и тот его даже не почувствовал. Зато после ответного панча Пельмень не удержался на ногах и рухнул на бочку.
- В марте этого года Пельмень выиграл чемпионат по спортивным пощечинам в Красноярске.
- Также Камоцкий спарринговался с Кириллом Терешиным (Руки-базуки) на шоу Амирана Сардарова.
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