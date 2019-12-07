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Младший брат Забита начал карьеру в MMA с грозного удушающего
Хасан равняется на старшего брата.
Российский боец MMA Хасан Магомедшарипов победил соотечественника Амира Насырова на турнире Gorilla Fighting Championship. Полное видео боя было опубликовано на ютьюб-канале промоушна.
Поединок завершился уже в первом раунде: Магомедшарипов провел удушающий, и судья зафиксировал его победу. Для Хасана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.
- Хасан Магомедшарипов – младший брат бойца UFC Забита Магомедшарипова.
- Насыров потерпел первое поражение в карьере (+1, -1).
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