Российский боец MMA Хасан Магомедшарипов победил соотечественника Амира Насырова на турнире Gorilla Fighting Championship. Полное видео боя было опубликовано на ютьюб-канале промоушна.

Поединок завершился уже в первом раунде: Магомедшарипов провел удушающий, и судья зафиксировал его победу. Для Хасана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.

Хасан Магомедшарипов – младший брат бойца UFC Забита Магомедшарипова.

Насыров потерпел первое поражение в карьере (+1, -1).

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