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Младший брат Забита начал карьеру в MMA с грозного удушающего

Младший брат Забита начал карьеру в MMA с грозного удушающего
Eurosport

38 мин. назад

Хасан равняется на старшего брата.

Российский боец MMA Хасан Магомедшарипов победил соотечественника Амира Насырова на турнире Gorilla Fighting Championship. Полное видео боя было опубликовано на ютьюб-канале промоушна.

Поединок завершился уже в первом раунде: Магомедшарипов провел удушающий, и судья зафиксировал его победу. Для Хасана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.

  • Хасан Магомедшарипов – младший брат бойца UFC Забита Магомедшарипова.
  • Насыров потерпел первое поражение в карьере (+1, -1).

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