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Розенструйк убийственным страйком рассек пополам губу Оверима за 4 секунды до конца боя
Главный бой вечера себя оправдал.
Алистар Оверим проиграл Жаирзиньо Розенструйку в главном бою ивента UFC в Вашингтоне.
Поединок тяжеловесов закончился за четыре секунды до финального гонга – Розенструйк хуком с левой пробил защиту оппонента и мощнейшим страйком с правой отправил его на настил.
Алистар поднялся почти сразу, но реф засчитал технический нокаут – возможно, он был шокирован видом верхней губы бойца. После удара Жаирзиньо она разошлась пополам.
- 39-летний Оверим победил в 45 поединках, поражение стало для него 18-м.
- У Розенструйка в активе 10 побед.
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