Алистар Оверим проиграл Жаирзиньо Розенструйку в главном бою ивента UFC в Вашингтоне.

Поединок тяжеловесов закончился за четыре секунды до финального гонга – Розенструйк хуком с левой пробил защиту оппонента и мощнейшим страйком с правой отправил его на настил.

Алистар поднялся почти сразу, но реф засчитал технический нокаут – возможно, он был шокирован видом верхней губы бойца. После удара Жаирзиньо она разошлась пополам.

39-летний Оверим победил в 45 поединках, поражение стало для него 18-м.

У Розенструйка в активе 10 побед.

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