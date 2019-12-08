Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов засветился на ивенте в Эд-Диръии (Саудовская Аравия), главным боем которого стал реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

В какой-то момент вечера боец направился к выходу вместе с многочисленной свитой. Зрители на трибунах заметили россиянина и проводили овациями. Нурмагомедов с радостью ответил на их приветствия.

Джошуа победил Руиса решением судей и вернул пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Хабиб подерется с Тони Фергюсоном весной 2020 года.

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