Американский боец MMA Джастин Гэтжи планирует бой с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон, затем выйти на Конора и хорошо заработать.

Конор Макгрегор мог сойтись с Гэтжи в легкой весовой категории, но будет драться в полусреднем весе с Дональдом Серроне, а Хабиб Нурмагомедов – защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном. Для Гэтжи не осталось сопоставимого оппонента, но 31-летний боец не сильно переживает: у него грандиозные планы на будущее.

«Я остался за бортом? По-моему, все немного иначе. Думаю, я следующий парень в очереди [на поединок за пояс чемпиона]. Титульный бой уже назначен, и кто-то должен сразиться с победителем. Это буду я. Моя единственная цель – бороться за звание лучшего в мире.

По правде говоря, для MMA в целом хорошо иметь суперзвезд. Я зарабатываю деньги. Мне заплатят много денег, когда я побью Хабиба и выйду на Конора с поясом в руках. Я буду готов, когда появится шанс. На данный момент это и есть моя работа», – приводит слова бойца MMA Junkie.

Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Статистика Джастина – 21-2.

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