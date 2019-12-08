Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов нокаутом в третьем раунде победил американца Трэвора Смита.

29-летний Мурадов – первый представитель Узбекистана в UFC. Для Махмуда это второй поединок в UFC и вторая победа.

На последней минуте третьего раунда боец активизировался, провел серию мощных ударов и вырубил оппонента мощнейшим выпадом с правой в подбородок – американец моментально отключился.

Статистика Мурадова в ММА – 24-6.

В первом бою в UFC Махмуд решением судей победил итальянского бойца Алессио де Кирико.

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