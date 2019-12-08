Российский боец смешанных единоборств Александр Волков предположил исход поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Этот поединок еще не анализировал. Почему-то кажется, что Тони доживет до конца боя. Но, скорее всего, встреча пройдет в доминирующей манере Хабиба. Просто он проведет весь бой сверху и за счет этого по очкам заберет пять раундов. Думаю, сенсации в виде досрочной победы Фергюсона ждать не стоит. Хабиб будет достаточно осторожен, поэтому и он не победит досрочно.

Скорее всего, Нурмагомедов будет просто пять раундов доминировать. Фергюсон будет работать снизу. Но не могу сказать, что очень хорошо смотрел бои Фергюсона, чтобы анализировать досконально», – сказал 31-летний Волков в интервью ютьюб-каналу «События в мире бокса и MMA».

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Предыдущий бой Хабиб провел против Дастина Порье и победил удушающим приемом.

Гэтжи: «Побью Хабиба, заберу пояс, подерусь с Конором и заработаю много денег»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме