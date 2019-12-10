«2 человека, которые пролетели над гнездом кукушки». Пельмень пошутил о себе и Кокляеве
Добрая ирония над собой.
Сибиряк Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, который выступал на соревнованиях по спортивным пощечинам, выложил фото со стронгменом Михаилом Кокляевым.
«Два человека, которые пролетели над гнездом кукушки! Дядя Миша, мы победим», – пошутил Камоцкий.
«Мы победим», – ответил в комментариях Кокляев.
- Пельмень наверняка имел в виду последние поражения – свое и Кокляева.
- Камоцкий отправился в нокаут на очередном фрик-шоу по пощечинам, Кокляев в первом раунде проиграл Александру Емельяненко в поединке по правилам бокса.
Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут
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