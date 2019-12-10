Сибиряк Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, который выступал на соревнованиях по спортивным пощечинам, выложил фото со стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Два человека, которые пролетели над гнездом кукушки! Дядя Миша, мы победим», – пошутил Камоцкий.

«Мы победим», – ответил в комментариях Кокляев.

Пельмень наверняка имел в виду последние поражения – свое и Кокляева.

Камоцкий отправился в нокаут на очередном фрик-шоу по пощечинам, Кокляев в первом раунде проиграл Александру Емельяненко в поединке по правилам бокса.

Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут

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