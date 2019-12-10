Бойцы сбежали из Кубы ради карьеры в MMA. Их арестовали за пытки и заказное убийство

В 1994-м подросток Ариэль Гэндалла бежал из родной Кубы в США ради возможностей, мечты и лучшей жизни. Он занимался дзюдо и греко-римской борьбой, брался за любую работу, а в 2005-м переехал в Майами и наконец вытянул счастливый билет – начал карьеру в MMA. Гэндалла так и не получил гражданство Штатов, но за два года победил в пяти боях подряд в разных промоушнах и получил никнейм Пантера за пластичный стиль. Ему казалось, что все идет к предложению от одной из крупных организаций.

В апреле 2018-го полиция США экстрадировала мужчину средних лет из Ванкувера по обвинению в похищении, пытках и убийстве семилетней давности в Майами. Подозреваемым оказался Гэндалла. После успешного старта карьера в смешанных единоборствах провалилась – кубинец проиграл шесть боев кряду, переехал в Канаду в 2012-м и еще пару раз вышел в клетку. После этого он превратился в респектабельного иммигранта: собрал документы и подал заявление на канадское гражданство, завел семью и для удовольствия занимался тайским боксом в зале рядом с домом.

В первый момент знакомые не поверили, что Гэндалла совершил жуткое преступление, но детали быстро прояснили ситуацию. В 2011-м Ариэль искал работу в Майами: он проиграл несколько боев, промоутеры больше не звонили, а деньги заканчивались. Примерно в то же время кубинский приятель и спарринг-партнер Алексис Вила-Пердомо, который тоже не блеснул в MMA, предложил Пантере необычный заработок: помочь владельцу супермаркетов President Мануэлю Марину отомстить любовнику жены. Дженни скучала во Флориде, пока муж занимался магазинами в Джерси, и не чувствовала себя счастливой с пожилым принципиальным бизнесменом. Когда на связь вышел давний знакомый, дизайнер интерьеров в престижном районе Коконат-Гроув Камило Салазар, страдающая от одиночества женщина мгновенно откликнулась.

Гэндалла не сразу понял, что подразумевается под местью, и Марин прояснил задание: похитить Салазара и серьезно припугнуть. Неизвестно, сколько бизнесмен заплатил бойцам, но деньги разделили на троих: еще одним соучастником выступил другой приятель Вилы Роберто Айзек, который тоже занимался смешанными единоборствами и подрабатывал тренером. Никого из компании не испугала ужасная задача: Гэндалла и Вила какое-то время состояли в банде Латинских королей, Ариэля обвиняли в нападении на полицейского и хранении кокаина, а Алексис однажды протаранил терминал аэропорта, скрываясь от копов в неадекватном состоянии.

Позже Гэндалла заверил следователей, что не принимал участия в самом преступлении, хотя точно установить его роль уже невозможно. По версии Ариэля, они с Айзеком и Вилой встретились с Салазаром, чтобы забрать какие-то долги для Марина. После этого спор о деньгах и моральных ценностях превратился в похищение прямо посреди улицы. Пантера почувствовал, что задание выходит из-под контроля, но не остановил подельников. Головорезы отвезли Камило в приготовленное заранее заброшенное здание и приступили к пыткам. Тем же вечером тело любовника жены Марина обнаружили на обочине дороги в болотистом национальном парке Эверглейдс – видимо, преступники надеялись, что останки сожрут аллигаторы.

Следователи скоро установили, что ведут дело о заказном убийстве из-за денег или страсти. Салазара избили, нанесли несколько ударов тяжелыми предметами по голове и перерезали горло, коронеры обнаружили серьезные ожоги в промежности. Эта деталь подсказала мотив, и скоро копы связали преступление с Марином: о связи жертвы с женой бизнесмена знала не только кубинская банда. После этого выйти на Гэндалла, Вилу и Айзека оказалось легко – все четверо подельников неоднократно созванивались в день похищения, а Ариэль еще и оставил отпечаток пальца на автомобиле Салазара.

Позже выяснилось, что в день убийства Салазара Марин вернулся из семейного путешествия на яхте к одному из Багамских островов. Как только лодка причалила, бизнесмен куда-то убежал и вернулся домой только под вечер. В показаниях на суде Дженни Марин рассказала, что все время на яхте муж созванивался с неизвестными людьми и держался скрытно. «Он сказал мне, чтобы я прекратила делать то, чем занимаюсь, иначе навлеку на него позор», – вспомнила супруга. Когда выяснилось, что труп обнаружили, Марин быстро собрал вещи и сбежал в Испанию без семьи.

Полицейские оказались в сложном положении: они знали имена четырех убийц, но Марин и Гэндалла находились в бегах, а Виле и Айзеку было трудно предъявить обвинения без показаний организатора. За семь лет с момента убийства Марин лишь пару раз связался с женой с международного номера и извинился за то, что бросил ее и детей. Тогда же бизнесмен запустил бракоразводный процесс через старшего сына и вернулся во Флориду, чтобы разделить имущество и повидать детей. Та поездка оказалась для него последней и закончилась арестом. Вместе с отцом задержали сына Джадиэля – Марин-младший знал, где скрывался отец и передавал ему деньги. На допросе Марин отмалчивался и отсылал к адвокату – дело затянулось бы, но примерно в то же время Гэндалла связался с федералами.

Копы давно знали, что кубинец прятался в Канаде, но не задерживали его из страха, что дело провалится, а Пантера попросит политического убежища в Штатах. Когда подозреваемый добровольно пошел на контакт, обвинение сдвинулось с места. Испуганный Гэндалла заверил, что покинул сообщников до убийства и заключил сделку с прокурором: три года тюрьмы в обмен на показания против Вилы, Айзека и Марина. Так погоня за американской мечтой обернулась драмой из-за измены, закончилась преступлением и растянулась на семь лет. Дженни Марин до сих чувствует себя виноватой из-за смерти Салазара. Ее муж проклинает рептилий за то, что не избавали его от улик. Гэндалла и Вила наверняка задумались, стоил ли побег в США ужасного убийства, унизительного разбирательства и тюрьмы.

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