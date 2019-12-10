Житель Сибири Василий Камоцкий, более известный как Вася Пельмень, объяснил свой нокаут на турнире по спортивным пощечинам.

7 декабря медиа взорвал пост из инстасторис популярного блогера Эдварда Била: пранкер опубликовал видео, где Камоцкого – чемпиона Красноярска по спортивным пощечинам – отправляют в нокаут мощным хуком.

исход поединка: «Я слегонца так ударил, процентов на 25 всего. И в ответ уже получил по полной. Я даже пощечиной это назвать не могу, это полноценный хук был». Пельменьисход поединка: «Я слегонца так ударил, процентов на 25 всего. И в ответ уже получил по полной. Я даже пощечиной это назвать не могу, это полноценный хук был».

Ранее Пельмень провел поединок с Кириллом Терешиным (Руки-базуки) и отправил его в нокдаун.

Соревнования по пощечинам не главная дичь из мира спорта. Например, в Омске проходят турниры по шлепкам по попе.

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