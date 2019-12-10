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«Я слегонца ударил, процентов на 25 всего». Пельмень объяснил, почему улетел в нокаут
Оказывается, сибиряк просто сжалился над оппонентом.
Житель Сибири Василий Камоцкий, более известный как Вася Пельмень, объяснил свой нокаут на турнире по спортивным пощечинам.
7 декабря медиа взорвал пост из инстасторис популярного блогера Эдварда Била: пранкер опубликовал видео, где Камоцкого – чемпиона Красноярска по спортивным пощечинам – отправляют в нокаут мощным хуком.
Пельмень исход поединка: «Я слегонца так ударил, процентов на 25 всего. И в ответ уже получил по полной. Я даже пощечиной это назвать не могу, это полноценный хук был».
- Ранее Пельмень провел поединок с Кириллом Терешиным (Руки-базуки) и отправил его в нокдаун.
- Соревнования по пощечинам не главная дичь из мира спорта. Например, в Омске проходят турниры по шлепкам по попе.
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