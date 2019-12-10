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Холлоуэй: «Уверен, что встретимся с Хабибом»
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Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов. Я тоже планирую стать одним из величайших бойцов. Я уверен, что мы встретимся. Пока наши с ним цели совпадают, мы [в определенный момент] можем пересечься.
Посмотрим, что будет дальше. Возможный бой с Хабибом возбуждает меня. Есть бои, которые вызывают много вопросов, и этот – один из таких. Надеюсь, мы сразимся с Хабибом и дадим ответы», – приводит слова Холлоуэя BJ Penn.
- В сентябре Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Холлоуэй в последнем на данный момент поединке единогласным решением судей победил Фрэнки Эдгара.
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