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«Хвала Всевышнему за все, что он дал нам». Хабиб посетил Мекку

«Хвала Всевышнему за все, что он дал нам». Хабиб посетил Мекку
Eurosport

1 час назад

Обладатель рекорда 28-0 прикоснулся к священным местам.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку.

Об этом спортсмен сообщил у себя в инстаграме. «Хвала Всевышнему за все, что он дал нам», – написал Нурмагомедов.

  • Мекка – город в Саудовской Аравии, центр паломничества мусульман. Немусульманам въезд в Мекку запрещен законом страны.
  • В сентябре Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил свой чемпионский пояс.
  • В апреле 2020 года Нурмагомедов проведет поединок против Тони Фергюсона.

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