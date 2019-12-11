«Хвала Всевышнему за все, что он дал нам». Хабиб посетил Мекку
Обладатель рекорда 28-0 прикоснулся к священным местам.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку.
Об этом спортсмен сообщил у себя в инстаграме. «Хвала Всевышнему за все, что он дал нам», – написал Нурмагомедов.
- Мекка – город в Саудовской Аравии, центр паломничества мусульман. Немусульманам въезд в Мекку запрещен законом страны.
- В сентябре Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил свой чемпионский пояс.
- В апреле 2020 года Нурмагомедов проведет поединок против Тони Фергюсона.
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