Getty Images
Нурмагомедов-старший: «Бой Хабиба и Тони станет главным в истории UFC»
Вывеска действительно серьезная.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего боя сына с американцем Тони Фергюсоном.
«Их бой назначался четыре раза и все время срывался. Два раза по вине Хабиба, еще два – по вине Фергюсона. Этого поединка ждут миллионы болельщиков, их встреча станет главным боем в истории UFC. Встреча с Тони важна не только для меня, но и для республики, страны и всех, кто нас поддерживает.
Фергюсон очень вынослив. У него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами. Тони – достойный соперник, и мы достойно к нему готовимся», – сказал Нурмагомедов-старший в эфире RT.
- Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине (США).
- Предыдущий бой Хабиб провел против Дастина Порье и победил удушающим приемом.
«Хвала Всевышнему за все, что он дал нам». Хабиб посетил Мекку