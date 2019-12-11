Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего боя сына с американцем Тони Фергюсоном.

«Их бой назначался четыре раза и все время срывался. Два раза по вине Хабиба, еще два – по вине Фергюсона. Этого поединка ждут миллионы болельщиков, их встреча станет главным боем в истории UFC. Встреча с Тони важна не только для меня, но и для республики, страны и всех, кто нас поддерживает.

Фергюсон очень вынослив. У него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами. Тони – достойный соперник, и мы достойно к нему готовимся», – сказал Нурмагомедов-старший в эфире RT.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине (США).

Предыдущий бой Хабиб провел против Дастина Порье и победил удушающим приемом.

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