Экс-боец MMA Олег Тактаров заявил, что мог бы выйти на поединок против Александра Емельяненко.

«Я соглашусь, если есть свободное время, если есть время подготовиться, если я вижу, что реально могу выиграть. Сумма должна быть достаточная по сравнению с тем, что я за это же самое время зарабатываю. Я же снимаюсь в кино, провожу семинары, совершаю поездки по городам. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», – цитирует 52-летнего Тактарова «Подмосковье сегодня».

Он также осудил бойцов из клуба «Ахмат», которые выложили в интернет видео нокаута Емельяненко на тренировке.

«Как-то раз один мальчишка выложил видео с тренировки, где он бьет Емельяненко, а тот стоит полумертвый. То ли пьяный был, то ли только что из тюрьмы вышел и был не готов. Было ясно, что он вообще не там. Ну, такие вещи не выкладывают. А тут я вижу, как какой-то пассажир выкладывает такое видео. Ребята, вы хотите прославиться некрасиво. Обычно после таких вещей больно падать», – сказал Тактаров.

В последний раз он выходил в октагон в апреле 2008 года.

Емельяненко 29 ноября дрался по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева.

В соцсети попало видео 2017 года – на нем боец клуба «Ахмат» жестко нокаутировал Емельяненко

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