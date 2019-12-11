Блогер и культурист Кирилл Терешин, прославившийся под псевдонимом Руки-Базуки из-за искусственно увеличенных до неестественных размеров бицепсов, рассказал, как заработал деньги на покупку квартиры.

«Никто не скидывался. Заработал честным трудом. Надо видео делать, больше трэша», – сказал Терешин в интервью ютьюб-каналу «Тиффани Картье Бугатти».

Руки-Базуки увеличил бицепсы с помощью иньекций вазелина, теперь ему делают операции по возвращению рукам прежней формы.

В октябре Терешин провел первый бой по правилам ММА против Олега Монгола, в котором потерпел поражение.

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