Денис Вильданов, бывший пауэрлифтер и игрок в амфут, который не так давно ярко дебютировал в MMA, получил серьезную травму – силач оторвал бицепс.

Видео, как ему оказывают медицинскую помощь, Вильданов опубликовал на своей страничке в инстаграме. Отрыв бицепса – редкая травма у спортсменов, которая случается в результате резкого толчка или рывка. По словам Дениса, он получил повреждение во время очередного боя.

«На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости). Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться – и снова в бой», – написал Вильданов под видео.

В ноябре на Eurosport.ru выходило интервью с Вильдановым – почитайте его, если еще этого не сделали.

В конце октября Денис, вес которого составляет 212 килограммов, нокаутировал Арнольда Величко в битве за хайп (видео – тут).

По статистике, отрыв бицепса случается у 1-2 спортсменов на 100 тысяч.

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