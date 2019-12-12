Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро – в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.

Ирландец будет драться в полусреднем весе с Дональдом Серроне на январском ивенте промоушна, а Хабиб Нурмагомедов – защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном в апреле.

«Если Конор побьет Ковбоя, а Хабиб – Тони, то мы увидим матч-реванш довольно скоро», – рассказал Уайт в интервью BT Sport.

В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

Бой Хабиба и Фергюсона ранее срывался четыре раза.

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