Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае побед в предстоящих боях Конор и Хабиб проведут новый очный поединок. Джастин Гэтжи явно не слишком ждал этого реванша.

Американец находится без оппонента, потому что все сопоставимые по силе соперники забукированы на другие поединки – Макгрегор мог сойтись с Джастином в легкой весовой категории, но будет драться в полусреднем весе с Дональдом Серроне, а Нурмагомедов – защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном.

Американец считает, что имеет больше прав на титульный бой. Гэтжи через твиттер отреагировал на слова Уайта и высмеял предположение Дэйны о том, что Конор побьет «Ковбоя»: «Посмеялся над словами Уайта: «Если Конор победит Ковбоя...» Какое же дерьмо».

Статистика Джастина – 21-2.

Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля в Бруклине (США).

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