В начале 2000-х Япония серьезно взялась за рекламу MMA и выстрелила промоушном Pride – невероятная схватка Йосихиро Такаямы и Дона Фрая стала одной из самых брутальных в истории смешанных единоборств. Огромный японец с выкрашенными волосами и классический усатый американец устроили напряженную битву взглядов, от которой запотели экраны ламповых телевизоров. Дальше – стартовый сигнал и никакой тактики. Бойцы разменялись ударами и быстро перешли на хаотичную рубку. За первые 34 секунды боя Фрай и Такаяма попали по голове 91 раз.

Японец и американец схватили друг друга за шею и насаживали лица на кулаки. Зрители ревели от восторга и поощряли отморозков. Бой превратился в мясорубку и неожиданно продолжался больше шести минут. Для опытного Фрая несуразный японец выглядел легкой добычей: американец дрался в MMA с начала 90-х, а непрофильный Такаяма проиграл оба боя на ринге.

После первой минуты лицо Йосихиро превратилось в кашу, глаза залепили синяки, но кулаки не разжимались. Такаяма терпел, но бой закончился победой фаворита техническим нокаутом. Харизматичный гигант и не чувствовал себя лузером: он помог в продвижении кровавого спорта в Японии, словил респект от циничного Фрая и умножил армию личных поклонников. Через три года бойцы снялись в фильме «Нагуримоно» (в переводе с японского – бродяга) и реконструировали легендарный поединок.

Бой с американцем в патриотических трусах внес двухметрового японца в историю единоборств. Пускай для иностранцев он запомнился чудиком, согласившимся на самоубийство. Йошихиро сделал яркую карьеру на родине, собрал всевозможные титулы в рестлинге и стал звездой бусидо. Японское шоу с единоборствами основал легендарный атлет Ту Лез: он отказался от наивных сценариев американской лиги WWE, запретил удары кулаками, головой и ногами (если соперник уже не защищается). Зато разрешил захваты, броски, болевые и удушающие.

Бусидо привлек бойцов из кикбоксинга, дзюдо, борьбы и каратэ. Японцы разыгрывали противостояние США и СССР, приглашали иностранных бойцов: за красных бились Салман Хасимиков, Виктор Зангиев, Владимир Беркович, Шота Чочишвили и Ваха Евлоев. В антуражном шоу сделал имя и артистичный блондин Такаяма. Он нравился зрителям самурайским характером: Йошихиро не знал про страх, не чувствовал боли и соглашался на любую авантюру. Сейчас встречу рестлера и ударника можно сравнить с боем пауэрлифтера Михаила Кокляева с Александром Емельяненко.

Рестлинг до сих пор кажется людям комичным. Огромные дядьки в плавках наигранно шлепают друг друга по лицу, топают и кидают на упругий ринг. Критики забывают про сложнейшие приемы и брутальные падения – там риск не меньше, чем в клетке с Хабибом Нурмагомедовым или Тони Фергюсоном.

В 2004-м после боя с Кенсуке Сасаки Йосихиро почувствовал себя плохо и моментально был госпитализирован – врачи диагностировали у 38-летнего бойца инсульт. Большинство бы в таком возрасте испугалось смерти – волевой японец успешно прошел реабилитацию и уже через два года швырял людей на ринге.

В мае 2017-го легенда японского рестлинга вновь забыл возраст и уверенно вышел драться с Ясу Урано. 50-летний атлет чувствовал превосходство в опыте и габаритах: Ясу был моложе на девять лет, меньше на 24 сантиметра и легче на 38 килограммов. Японцы устраивали шоу для местного промоушна и как всегда не жалели себя. Огромный Йосихиро захватил шею соперника, сжал и задумал сложнейший прием. Такаяма хотел бросить Урано о ринг, но что-то не рассчитал – возможно, сказалась разница в росте. Ветеран оказался в ловушке и вместе с Ясу на руках приземлился на шею.

Зрители замерли, Урано поднялся и ждал решения судей – Йосихиро не шевелился. Через мгновение гигант открыл глаза, и рефери засчитал его поражение. Все ожидали, что Такаяма вот-вот придет в себя и поднимется, но тело не двигалось. Японец водил глазами и все равно оставался неподвижным. Врачи бросились на помощь герою, и уже через несколько минут скорая мчалась в ближайшую больницу.

Фанаты обсуждали травму звездного бойца и его следующего соперника, ведь Йосихиро считался главным претендентом на титул, и поражение от Урано испортило заготовленный сценарий боссам промоушна. Но Такаяма пропал: организаторы аннулировали его предстоящие поединки и замолчали. Только через 16 месяцев кумир вернулся с плохими новостями. Врачи диагностировали множественные переломы позвоночника и полное повреждение шейного отдела: паралич ниже шеи – без шансов на выздоровление.

Врачи прооперировали спортсмена только через четыре дня после трагического боя. Такаяма почти умер на столе у хирургов – сердце остановилось, и врачи долго не могли его завести.

«В тот момент на ринге не получалось опустить взгляд. Я не мог пошевелить головой и понял, что произошло. Если честно, думал, что лучше было бы умереть на ринге – как в последней сцене фильма Микки Рурка «Боец», – откровенничал рестлер.

Атлет долго не мог дышать самостоятельно и сейчас живет с трубкой в горле. Специальный аппарат для дыхания и речи помогает Йосихиро говорить – из-за этого у японца металлический голос.

После перелома в жизни Такаямы прошло больше 2,5 лет, но нет ни прогресса, ни шансов на выздоровление. Лицо рестлера потрепано инсультом, но еще функционирует: мужчина подмигивает, улыбается и выражает эмоции. Небольшой прогресс все же есть: японец научился переворачивать левую ладонь.

«Тот прием был слишком опасным? О боже мой, опасно, опасно! Да брось! Напуганный человек никогда не попадет на вершину. Если ты стал профессиональным бойцом, то должен сражаться изо всех сил. Ты должен стать решительным, даже если путь опасен», – выдавил Йосихиро с трубкой во рту.

Тело Такаямы неподвижно, но разум и мечты еще живут в голове. Он с удовольствием вспоминает о славе, победах и красивой жизни. Йосихиро при помощи рта рисует милые кадры из прошлого – например, полосатый «Шевроле Малибу», который купил с гонораров за бои.

«Теперь я рисую без помощи рук – только губами и кистью. Цель на будущее – освоить компьютер и планшет», – не сдается Такаяма.

После операции японец долго не чувствовал челюсть, теперь твердая еда исключена из рациона. Его вес упал до 40 кг, а на один прием пищи Йосихиро тратил по полтора часа. Все это время рядом с ним заботливо находилась жена: Нацуко оставила квартиру, переехала в Осаку, сняла жилье возле больницы и не отходит от мужа ни на день. Реабилитация отнимает много сил и средств. Деньги у семьи Такаяма быстро кончились – сейчас легенда выживает на пожертвования фанатов и фондов, открытых в его поддержку.

Кумир рестлеров получает письма от болельщиков и бывших соперников. Даже от Дона Фрая, который записал Йосихиро трогательное сообщение и лично слетал в Японию.

«Бог дал мне величайшего противника, о котором можно только мечтать. Вы сделали величайший бой, который когда-либо видел мир. Вы – причина, по которой наш бой по телевизору смотрело больше людей, чем Кубок мира по футболу. Вы – образ бусидо, силы и триумфа. Вы – первый человек, о котором все спрашивают, когда встречают меня. Вы – воин, которого мы все ожидаем.

Такаяма-сан, если вы закончили с этой жизнью и хотите двигаться дальше, удачи. Но мы не готовы потерять вас. Всегда будем помнить вас. Но если вы должны идти, сэр, – с богом!» – выразил уважение Фрай.

Бой Дона и Йосихиро создал в Японии бум единоборств, хотя Такаяма не должен был выходить на тот ринг. На Pride 21 Фрай готовился к Марку Коулману, но соперник получил травму за неделю до схватки. Желающих подставить лицо под кулаки американца не нашлось – кроме отважного Йосихиро, который без подготовки бросился на опытного бойца.

Японец не сдался после перелома руки, инсульта и 50 ударов в лицо за 30 секунд. Он не бросит борьбу даже при парализованном теле: «Я думал о смерти. Сказал об этом жене – она попросила больше не говорить о таком. Потом я подумал о сыне и чувствую себя виноватым за такие мысли».

Сейчас Йосихиро переживает только из-за того, что не покинул ринг самостоятельно. Несмотря на нулевые шансы выздоровления, Самурай уверен: «Я еще вернусь».

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