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Хабиб – о поединке с Фергюсоном: «Когда клетка закроется, я сделаю свою работу»
Как думаете, у Фергюсона есть шансы против Хабиба?
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против американца Тони Фергюсона.
«Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони. Мы подписали соглашение на поединок, так что, надеюсь, он состоится в апреле.
У меня нет ничего личного к нему. Тони – отличный боец. Как личность он мне не нравится. Я не понимаю, что происходит в его уме, какие мысли у него в голове. Я сфокусирован на поединке. Когда дверь клетки закроется, я сделаю свою работу. Как всегда», – заявил Нурмагомедов.
- Поединок между Хабибом и Тони намечен на 18 апреля. Бой пройдет в Бруклине, США.
- В сентябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.
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