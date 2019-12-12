Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против американца Тони Фергюсона.

«Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони. Мы подписали соглашение на поединок, так что, надеюсь, он состоится в апреле.

У меня нет ничего личного к нему. Тони – отличный боец. Как личность он мне не нравится. Я не понимаю, что происходит в его уме, какие мысли у него в голове. Я сфокусирован на поединке. Когда дверь клетки закроется, я сделаю свою работу. Как всегда», – заявил Нурмагомедов.

Поединок между Хабибом и Тони намечен на 18 апреля. Бой пройдет в Бруклине, США.

В сентябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.

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