Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду задуматься об окончании карьеры. Российский боец считает, что важно вовремя закончить со спортом.

«Оставлять дело, которым занимался всю жизнь, очень тяжело. Но хочешь того или нет, придет время, когда если ты и остаешься, то спорт тебя оставит. Это разные вещи. Если ты вовремя не уйдешь, спорт тебя оставит. Придут более молодые, голодные, мотивированные.

Сохранять мотивацию и тот голод, который был в начале карьеры... К концу у тебя его не будет, потому что устанешь от этого. И тело может постареть, вечен здесь никто не будет. У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. И нет разницы – Криштиану это или Хабиб. Придут люди и заменят их. Мой совет и ему, и себе – вовремя оставлять. По физической подготовке я у него советов не спрашивал, я себя хорошо чувствую. Пока что и он выступает, и я», – цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

31-летний Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в бою с Тони Фергюсоном 18 апреля в Бруклине (США).

34-летний Роналду выступает за «Ювентус». Туринцы занимают второе место в Серии А, первый – «Интер».

Пережить инсульт и 50 хуков за 30 секунд. Герой самого брутального боя ММА парализован ниже плеч

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме