Президент UFC Дэйна Уайт выложил видео с нокаутом Васи Пельменя и подумывает транслировать турниры по пощечинам в стриминговом сервисе промоушна.

«Эти парни выбивают все дерьмо друг из друга! Чувак в красном – чемпион по кличке Пельмень, это его первое поражение. Думаю транслировать это в UFC Fight Pass, что скажете?» – подписал Дэйна видео в инстаграме.

В марте этого года Пельмень выиграл чемпионат по спортивным пощечинам в Красноярске.

Также Камоцкий спарринговался с Кириллом Терешиным (Руки-базуки).

«Я слегонца ударил, процентов на 25 всего». Пельмень объяснил, почему улетел в нокаут

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме