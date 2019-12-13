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«Эти парни выбивают все дерьмо друг из друга!» Уайт оценил нокаут Пельменя
Теперь выступит в одном карде с Хабибом.
Президент UFC Дэйна Уайт выложил видео с нокаутом Васи Пельменя и подумывает транслировать турниры по пощечинам в стриминговом сервисе промоушна.
«Эти парни выбивают все дерьмо друг из друга! Чувак в красном – чемпион по кличке Пельмень, это его первое поражение. Думаю транслировать это в UFC Fight Pass, что скажете?» – подписал Дэйна видео в инстаграме.
- В марте этого года Пельмень выиграл чемпионат по спортивным пощечинам в Красноярске.
- Также Камоцкий спарринговался с Кириллом Терешиным (Руки-базуки).
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