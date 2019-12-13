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Ковингтон: «Конор против Серроне – этой бой Ковбоя из «Горбатой горы» и маленького лепрекона»

Ковингтон: «Конор против Серроне – этой бой Ковбоя из «Горбатой горы» и маленького лепрекона»
Eurosport

54 мин. назад

Сам Колби уже на выходных может стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал грядущий поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

«Бой Конора и Серроне – это поединок Ковбоя из «Горбатой горы», который прошел свой пик, и маленького ирландского лепрекона, который спился, причем по собственной вине. Он не смог побить даже старика в баре, вы и сами знаете.

Это схватка неудачника и подмастерья, им давно пора завершить карьеру», – цитирует Ковингтона BJ Penn.

  • Бой между Конором и Ковбоем пройдет 18 января.
  • Сам Колби 15 декабря проведет титульный поединок против Камару Усмана.

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