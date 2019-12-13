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Боец MMA из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю девочку в Петербурге. Его объявили в розыск
Предполагают, что подозреваемый скрывается у себя на родине.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу бойца смешанных единоборств из Таджикистана Салимджона Ширинова.
Как сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, следствие предполагает, что 4 декабря нынешнего года Ширинов в квартире одного из домов поселка Металлострой изнасиловал несовершеннолетнюю девушку 2006 года рождения.
Спортсмен воспользовался «бессознательным состоянием несовершеннолетней потерпевшей»; вероятно, он предварительно накачал ее алкоголем. Как сообщает Sport24, девушка была знакома с Шириновым: 4 декабря она поругалась с матерью и ушла к нему ночевать. Через несколько дней мать узнала, что ее дочь изнасиловали.
Ширинов успел бежать, сейчас его местонахождение неизвестно. Суд заочно приговорил его к заключению под стражу и объявил в международный розыск.
- Ширинову грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет.
- Первым делом потенциального преступника планируют искать на его родине – в Таджикистане.
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