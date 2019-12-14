Тяжеловесы UFC Александр Волков и Франсис Нганну обменялись колкостями в твиттере после того, как француз предпочел встрече с россиянином бой против Жаирзиньо Розенструйка.

Изначально сам Нганну вызвал Волкова на поединок, и бойцы даже договорились о дате и месте. Но позже Франсис заключил контракт на бой против Розенструйка, который состоится в марте 2020 года.

«Мне кажется, или Нганну снова меня избегает? Он так хотел подраться со мной, но увернулся и выбрал другого соперника, как только я попросил UFC свести нас. Он забавный...» – написал Волков в твиттере.

«Заткнись, киска», – незамысловато парировал Нганну.

«Твой уровень интеллекта вдохновляет, такие вдумчивые и глубокие замечания не изменят того факта, что ты слишком напуган, чтобы подраться со мной. Теперь уже дважды», – закончил диалог россиянин.

Чтобы прояснить ситуацию окончательно, Волков обратился к подписчикам в инстаграме: «Хотел разъяснить ситуацию касательно поединка с Френсисом Нганну. До боя с Дос Сантосом он выдумал, что я когда-то давно отказался от боя с ним. Когда Дос Сантос травмировался, Нганну предложили выйти на замену на бой со мной, и он отказался.

Сразу после моей победы Френсис опять вспомнил, что хочет боя со мной. Он предложил подраться 18 января в Лас-Вегасе, но я только выступил и хочу провести Рождество с семьей. Поэтому в ответ я предложил ему бой в марте и уже начал готовиться к нему. Об этом мы проинформировали и UFC. В результате Нганну соскочил второй раз с нашего боя, выбрав другого соперника в марте. Совпадение? Не думаю...»

Статистика француза – 14-3. У Волкова 31 победа в 38 поединках.

Последний бой россиянин провел 9 ноября против Грега Харди. Волков вышел в октагон после годичного перерыва и победил решением судей.

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