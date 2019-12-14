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UFC утвердила дату боя Макгрегора и Серроне
Ирландец не дрался в MMA с той самой зарубы с Хабибом.
Ирландский боец Конор Макгрегор вернется в октагон после года перерыва. Его соперником станет Дональд Серроне про прозвищу Ковбой.
Поединок пройдет 18 января там же, где Хабиб побил Макгрегора – в Лас-Вегасе. Дату и место проведения боя подтвердил официальный аккаунт UFC.
Бойцы подерутся в полусреднем весе, их схватка станет главной на ивенте UFC 246.
- Статистика 36-летнего Серроне – 36-13, Конора – 21-4.
- Дэйна Уайт на днях заявил, что в случае победы Конор может рассчитывать на реванш с Хабибом.
Боец UFC обожает танцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом Нурмагомедовым
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