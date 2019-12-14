Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Дэйны Уайта о том, что россиянин может встретиться в октагоне с Конором Макгрегором, если оба выиграют предстоящие поединки.

На недавней пресс-конференции Хабиба попросили дать прогноз на бой ирландца против Дональда Серроне. «В последних 10 боях семь или восемь проиграл Серроне. И тот тоже [Макгрегор] почти четвертый год ничего не выигрывает. Это вторая лига, кто там выигрывает – особенно не интересно.

Меня удивляют слова Дэйны Уайта о том, что если он победит Серроне, а я – Фергюсона, то Конор будет в реванше драться. Кто будет драться – я решаю. Чтобы встретиться, ему нужно сперва согнать вес до 70 кг, и сделать, как я сделал, чтобы за пояс подраться, десять боев победную серию. Тогда мы подумаем о реванше, а пока пусть выигрывает у второсортных бойцов, которые проигрывают 7 из 10. Драться в полусреднем и заслужить титульный бой в легком весе? Пока я там есть – такого не будет», – рассказал боец в интервью RT.

В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье.

Поединок между Хабибом и Фергюсоном назначен на 18 апреля. Бой пройдет в Бруклине, США.

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