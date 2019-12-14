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58-летняя кикбоксерша эффектно дебютировала в MMA и вырубила 21-летнюю соперницу
Предпенсионный возраст не проблема.
На турнире по MMA Shamrock FC 326 в Канзасе состоялся необычный поединок – в октагон вышла 58-летняя американская кикбоксерша.
Лаура kи Джонс дралась с 21-летняя Рэй Остемповски и отправила соперницу в нокаут еще в первом раунде – юная спортсменка не справилfсь с серией ударов от возрастного оппонента.
- Прошедший поединок стал для Лауры Ли Джонс дебютным в промоушне.
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