На турнире по MMA Shamrock FC 326 в Канзасе состоялся необычный поединок – в октагон вышла 58-летняя американская кикбоксерша.

Лаура kи Джонс дралась с 21-летняя Рэй Остемповски и отправила соперницу в нокаут еще в первом раунде – юная спортсменка не справилfсь с серией ударов от возрастного оппонента.

Прошедший поединок стал для Лауры Ли Джонс дебютным в промоушне.

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