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Дацик: «Не нужны нам их Олимпиады. Еще Сталин сказал, что там нечего делать»

Дацик: «Не нужны нам их Олимпиады. Еще Сталин сказал, что там нечего делать»
Eurosport

42 мин. назад

Игры доброй воли рулят.

Эпатажный боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал наложенный ВАДА запрет на участие России в Олимпийских играх под национальным флагом.

«Мы не любители, у нас профессиональный спорт, за деньги. Ну а то, что нас отстранили… Знаете, еще Сталин сказал, что в этих порнографических олимпийских комитетах нечего делать. Так вот и не нужны нам их Олимпиады. Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать во всякой порнографии», – цитирует 39-летнего Дацика «Реальное время».

  • России запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом – санкции наложены из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
  • 15 декабря Дацик поборется с французом Жеромом Ле Банне на турнире по кикбоксингу.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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