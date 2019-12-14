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Дацик: «Не нужны нам их Олимпиады. Еще Сталин сказал, что там нечего делать»
Игры доброй воли рулят.
Эпатажный боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал наложенный ВАДА запрет на участие России в Олимпийских играх под национальным флагом.
«Мы не любители, у нас профессиональный спорт, за деньги. Ну а то, что нас отстранили… Знаете, еще Сталин сказал, что в этих порнографических олимпийских комитетах нечего делать. Так вот и не нужны нам их Олимпиады. Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать во всякой порнографии», – цитирует 39-летнего Дацика «Реальное время».
- России запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом – санкции наложены из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
- 15 декабря Дацик поборется с французом Жеромом Ле Банне на турнире по кикбоксингу.
Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг
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