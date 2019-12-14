Русский боец по прозвищу Мясник жестко избил соперника – того унесли на носилках
Абсолютно беспощадно.
Российский боец смешанных единоборств Сергей Мартынов, известный под прозвищем Мясник, отметился мощным нокаутом на турнире RCC 7.
Мартынов нокаутировал бразильца Тьягу Ласерду жесткими ударами по лицу – соперник уже находился в положении лежа. Тьягу потерял сознание, его унесли из клетки на носилках.
- Победа стала для Мартынова 12-й в смешанных единоборствах при трех поражениях.
- Бой проходил в андеркарде поединка Александра Шлеменко и Дэвида Бранча.
58-летняя кикбоксерша эффектно дебютировала в MMA и вырубила 21-летнюю соперницу
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте