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Русский боец по прозвищу Мясник жестко избил соперника – того унесли на носилках

Русский боец по прозвищу Мясник жестко избил соперника – того унесли на носилках
Eurosport

1 час назад

Абсолютно беспощадно.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Мартынов, известный под прозвищем Мясник, отметился мощным нокаутом на турнире RCC 7.

Мартынов нокаутировал бразильца Тьягу Ласерду жесткими ударами по лицу – соперник уже находился в положении лежа. Тьягу потерял сознание, его унесли из клетки на носилках.

  • Победа стала для Мартынова 12-й в смешанных единоборствах при трех поражениях.
  • Бой проходил в андеркарде поединка Александра Шлеменко и Дэвида Бранча.

58-летняя кикбоксерша эффектно дебютировала в MMA и вырубила 21-летнюю соперницу

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