Российский боец смешанных единоборств Петр Ян выиграл поединок на турнире UFC 245, отправив в нокаут американца Юрайю Файбера.

Бой продлился три раунда. По ходу третьей пятиминутки Ян мощнейшим хай-киком отправил Файбера на настил и завершил поединок.

«Я не сомневался, что иду за победой. Понимал, что подбираюсь к нокауту, но давал ему отойти. Знал, что он готовит для меня и хочет удивить, но ему не удалось», – цитирует Яна ТАСС.

Ян выиграл шестой из шести боев в UFC. Всего на его счету 14 побед в 15 встречах в смешанных единоборствах.

Для Файбера проигрыш Яну стал седьмым в UFC при 11 победах.

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