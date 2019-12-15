Ночью с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 245.

Камару Усман в пятом раунде главного поединка ивента нокаутировал Колби Ковингтона и защитил титул в полусреднем весе. Как сообщает Sport24, Усман сломал сопернику челюсть еще в третьем раунде – удивительно, что Ковингтон продержался так долго.

Александр Волкановски единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя в со-главном бою вечера и забрал пояс чемпиона в полулегком весе. Австралиец нанес американцу пятое поражение в карьере.

Аманда Нуньес взяла реванш у Жермен де Рандами за нокаут в 2013 году и защитила титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Аманда победила единогласным решением судей, но в октагоне царила обоюдная жестокость.

Жозе Альдо дебютировал в легчайшем весе поражением Марлону Мораесу раздельным решением судей. Это шестой проигрыш бразильца.

На ивенте промоушна выступали два бойца из России. Петр Ян в третьем раунде поединка в легчайшей категории красивейшим хай-киком нокаутировал Юрайю Файбера.

Омари Ахмедов победил Йена Хейниша единогласным решением судей в поединке средней весовой категории.

Хабиб Нурмагомедов ближайший бой проведет 18 апреля 2020 года против Тони Фергюсона. Ивент пройдет в Бруклине, США.

Конор Макгрегор вернется в октагон 18 января в бою против Дональда Серроне.

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